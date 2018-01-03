‘Piyango talihlisi’ haberleri yalanladı: Param olmadığı için bilet dahi almadım

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletin birinin sahibi olduğu iddia edilen Murat Tokmak “Param olmadığı için bilet dahi almadım” dedi.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı.

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DHA, Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin 15 milyon 250 bin lirasının sahibinin Murat Tokmak olduğu anlaşıldığına dair bir haberi öğle saatlerinde aboneleriyle paylaştı.

Habere göre, mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

Birçok basın organının kullandığı haberi Diken de, ‘Antalyalı piyango talihlisi 25 yaşında, 1800 lira maaşlı: İlk işi işe gitmemek oldu’ başlığıyla haberleştirdi.

Evli ve bir çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak, İHA’ya konuştu.

‘Cuma günü işimin başındayım’

Yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendiğini söyleyen Tokmak, eşinin rahatsızlığı nedeniyle üç günlük izne gittiğini söyledi.

İzni aldığına pişman olduğunu aktaran Tokmak, “Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nereden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nereden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığıyla konuşsunlar, bende olmadığı kesin. Cuma günü işimin başındayım.”

Parası olmadığı için bilet almadığının altını çizen Tokmak, “Bana ikramiye çıktığını müdürümden duydum. ‘Böyle böyle bir haber var’ dedi. Cuma günü herkesi işyerime beklerim. Yani işimin başındayım sıkıntı yok” dedi.