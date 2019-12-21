Piton yılanı ve parmak maymun koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yasadışı şekilde bulundurulan ve satışı yapılmak istenen piton yılanı ile parmak maymunu koruma altına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlık, DKMP ekiplerince yapılan denetimler sonucunda, İstanbul’da farklı adreslerde ve kişilerde bulunan, piton yılanı ve parmak maymuna el konulduğunu açıkladı.

Reklam

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşmesi ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre koruma altında olan bu hayvanları yasadışı şekilde bulunduran ve satışını yapmak isteyenlere piton için 6 bin 500, parmak maymun için 13 bin lira olmak üzere toplam 19 bin 500 lira para cezası uygulandı.