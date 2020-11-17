Piton, sakallı ejder, bebek tarantula… İstanbul’da tropik hayvan satışına polis operasyonu

İstanbul’da düzenlenen polis operasyonunda, çok sayıda tropik hayvan bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstanbul polisi, satışı izne tabi olan hayvanların satıldığı ve yurda kaçak sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Bakırköy ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda, ev sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Adreste bir çöl varanı, bir Nil varanı, bir sakallı ejder, bir savan monitörü, bir albino boa yılanı, bir piton, bir mavi dilli kertenkele, üç bebek tarantula ve bir boa kurbağası bulundu.

Hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ten adli işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

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El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’ne (CİTES) göre, bazı hayvanların alınıp satılması özel izne tabi.