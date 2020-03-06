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Yaramazlara biraz batar!

Pistten çıkan uçağın kaptan pilotunun tutukluğuna itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Arslan, yönetimindeki uçağın pistten çıkması sonucu üç kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi tutuklanmıştı.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. 

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‘Olayda yaralandı, ihtiyaçlarını karşılayamıyor’

24 Şubat’ta ‘taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklanan pilot Arslan’ın avukatı, 3 Mart’ta müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

Arslan’ın avukatı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istemişti.

‘Delil karartma ve kaçma şüphesi var’

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi. 

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