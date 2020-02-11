Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırıldı, parçaları taşındı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın enkazı, dokuz TIR ile Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel bir depoya götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak üçe bölünen pc2193 sefer sayılı ‘Açelya’ isimli Boeing 737 tipi uçakta enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlanarak, dört gün süren çalışmanın ardından kaldırıldı. Vinçler yardımıyla ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının üstü branda ile örtüldü. Gümrük ve polis ekipleri eşliğinde konvoy saat 20:00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıktı.

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Vinç yardımıyla uçağın kanat, kokpit, motor, gövdesi ve kuyruk kısmı dokuz TIR’a yüklenerek polis eskortu eşliğinde yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından Gebze’de bulunan özel bir depoya getirildi.

Araçların geçişi sırasında en büyük parça olan gövdeyi taşıyan TIR, depoya kısa bir mesafe kala elektrik kablosuna takılınca durduruldu. Nakliye firmasından bir kişi süpürge sapıyla kabloyu takılan parçadan kurtardıktan sonra TIR depoya götürüldü. Uçak enkazı alınacak karara kadar üzeri branda örtülü şekilde bekletilecek.