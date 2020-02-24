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Yaramazlara biraz batar!

Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu için tutuklama istemi

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. 14 Şubat’ta ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylemişti. Kara kutu kayıtlarına göre pilot hatasının düşük seviyede olduğunun saptandığı, pistteki hata ve eksiklere işaret edildiği belirtilmişti.

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Kazadan sonra hastanede tedavi gören Arslan,  pilot ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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