Pişkinliğin bini bir para: Sürüsü, villası, altı aracı olan da 1000 lira yardıma göz dikmiş

Bursa’nın İnegöl Kaymakamlığı’na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuranlar arasındaki bir kişinin 161 adet büyükbaş hayvanı, birinin altı aracı bulunuyor. Bir diğeri ise villa sahibi.

Kaymakam Şükrü Görücü, söz konusu başvuruların reddedildiğini söyledi. Fotoğraf: DHA

15 bin 550 kişi İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı’na sosyal yardım desteğinden yararlanmak için başvurdu. Başvuranların mal varlıkları ve gelir seviyeleri araştırıldı; kriterlere uymayanların talebi reddedildi.

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Kriterlere uymayan başvurulara ilişkin açıklama yapan Kaymakam Şükrü Görücü şunları söyledi: ”Sosyal yardım vakfımıza, yardıma ihtiyacı olmayan vatandaşların da müracaat ettiğini tespit ettik. Bunların yardım alması mümkün değil. Kriterlere uymayıp, başvuruda bulunanların bazılarının bir sürü halinde büyükbaş hayvanları var, ev bark sahibi olanlar var, altı araç sahibi olan var.”

Kaymakamın örnek olarak gösterdiği bu üç kişinin talebi kriterlere uymayan diğerleri gibi reddedildi.

Samsun’da da Ferrari marka otomobil sahibi bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurarak 1000 liralık yardım istemişti.