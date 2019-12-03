PISA raporu: Türkiye’de puanlar artsa da OECD ortalamasının altında

Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrenciler ‘okuma becerileri’, ‘matematik okuryazarlığı’ ve ‘fen okuryazarlığı’ alanlarında OECD ortalamasının altında kalırken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir düzenlenen Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı.

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Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73’ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 Bin 890 öğrenci PISA testine girdi.

2015 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin puanları yükseldi.

Okuma becerileri

79 ülkenin katıldığı PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri alanında ortalama puan 453, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 487 olarak hesaplandı. Türkiye bu alanda 466 ortalama puan (2015’te 428) ile katılan ülkeler arasında 40’ıncı sırada yer aldı. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 583.4; 516.8 ve 495 olarak kayıtlara geçti.

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Matematik

Matematik okuryazarlığı alanında ise 79 ülkenin ortalama puanı 459, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 oldu. Türkiye 454 ortalama puan ile (2015’te 420) katılan ülkeler arasında 42’nci sırada yer aldı. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 593.9; 490.1 ve 484.9 olarak ölçüldü.

Fen

Fen okuryazarlığı alanında da 79 ülkenin ortalama puanı 458, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 olarak belirlendi. Türkiye 468 ortalama puan ile (2015’te 425) katılan ülkeler arasında 39’uncu sırada yer aldı. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 584.9, 512.7 ve 498.6 olarak hesaplandı.

Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında, Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya’yı geçerek 31’inci sırada yer aldı. Üç alanda da OECD ortalamasının altında kalan Türkiye’de fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde çıktı.