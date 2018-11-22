Pisa Kulesi ‘kimlik krizi’yle karşı karşıya: Eğimi azalıyor

İtalya’nın ve dünyanın en turistik noktalarından Pisa Kulesi’ne kimliğini veren eğim azalıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre restorasyon işlerini takip eden gözlem grubu, Pisa Kulesi’nin son 20 yılda dört santimetre düzleştiğini belirtiyor.

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Uzmanlar, 57 metrelik kulenin düzleşmesiyle ilgili “Sanki kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu” diyor.

Pisa Kulesi yıkılabileceği endişesi sebebiyle 1990 yılında ilk kez ziyaretçilere kapatılmıştı.

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O dönem 4.5 metre eğik olan kule bir grup uzman tarafından 2001’e kadar sağlamlaştırılmaya çalışıldı ve 45 santimetre doğrultuldu. Bunun için 260 milyon dolar harcandı.

Pisa Kulesi 1773’te yapımına başlandıktan beş yıl sonra yan yatmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise kulenin güneyindeki kum ve kil tabanın kuzeydekinden daha yumuşak olması.