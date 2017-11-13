PISA direktörü: Türk öğrencilerin iyi olduğu alanlar artık daha önemsiz

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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, “Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz” dedi.

PISA’nın 2016 raporuna göre Türkiye, fen bilimleri alanında 72 ülke arasında 53’üncü, matematik alanında 50’nci, okuma becerileri alanında da 51’inci. Türkiye üç alanda da 72 ülke ortalamasının altında.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, rapora şöyle yanıt vermişti: “Türkiye, geçmişe kıyasla eğitime daha çok önem veriyor, eğitime daha fazla kaynak ayırıyor ve eğitimde de alınan sonuçlar çok daha iyi durumda. Eksiklerimizin farkındayız, ama geçmişe göre çok iyi durumdayız.”

‘Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz’

Habertürk’ten Nalan Koçak’a konuşan Schleicher, “Türk eğitiminin genel performansı nasıl?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Türk öğrencilerin verilen hangi görevlerde daha iyi hangilerinde kötü olduğuna baktığınızda bir şey dikkat çekiyor. Öğrendikleri bilgiyi yeniden üretme görevi -yani bir şeyi ezberlemek ve onu kâğıda dökmek görevi- verildiğinde çok iyi notlar alıyorlar. Fakat ellerindeki bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulamaları istendiğinde zorlanıyorlar. Çelişki şu: Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz. Yani bana ‘Türkiye PISA skorlarında geriye düşüyor’ dediğinizde tabloyu farklı okuyorum.”

‘Sisteminiz nasılsa öyle devam ediyor ama dünya dönüyor’

Türkiye’deki eğitim sisteminin yeni dünya düzenine ayak uyduramadığını söyleyen PISA direktörü, “Türk eğitimi kötüye mi gidiyor?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bu doğru teşhis değil. Değişen dünyada yeni yetenek çeşitlerine ihtiyacınız var. Ve Türk sistemi buna uyum sağlayamadı. Sisteminiz nasılsa öyle devam ediyor ama dünya dönüyor. Haliyle göreceli olarak değerlendirdiğimizde Türkiye’nin performansı düşüyor.”

‘Düşük gelirli öğrenciler, mahallelerindeki okullara sıkışır’

Schleicher, eğitim konusunda hükümete şu önerilerde bulundu: “Öğretmenlere daha fazla fırsat verin, meslektaşlarını gözlemlesinler, birlikte çalışsınlar. Hükümet öğretmenliği hem finansal hem entelektüel açıdan çekici kılmalı.”

PISA direktörü şöyle devam etti: “Aslında mahalle okulu sistemi prensipte çok iyi işleyebilir. Ama böyle bir sistem getiriyorsanız, en iyi öğretmenler için dezavantajlı okulları cazip kılma konusundaki çabanızı ikiye katlamanız gerek. Bu olmazsa eşitsizliği artırırsınız. Çünkü düşük gelirli öğrenciler, mahallelerindeki okullara sıkışır kalır.”