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Yaramazlara biraz batar!

‘Pis sarhoşlar’ diyerek yolcuyu indirmeye çalışan sürücünün lisansı askıya alındı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü ile kadın yolcu arasında yaşanan tartışmada, şoför “Pis sarhoşlar” diye bağırarak, kadını bisikletiyle birlikte araçtan atmaya çalıştı.

Kadıköy’de çekildiği belirtilen görüntülere göre, şoför ile yolcu arasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, maske takmadığı gözlenen şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve “Ben alkollü yolcu taşımıyorum” dedikten sonra “Pis sarhoşlar” diyerek bağırdı.

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Araya giren kişiler olayın daha da büyümesini önlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Lisansı askıya alındı

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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