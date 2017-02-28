Pir Sultan Abdal Derneği’nden SP lideriyle buluşan Kılıçdaroğlu’na: ‘Madımak’ta ölenlerin ailelerini incitti

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gani Kaplan, 2 Temmuz 1994’te Sivas katliamının yaşandığı dönemde Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yan yana gelmesini eleştirerek, “Bu Alevileri, bizleri ve katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerini incitmiştir” dedi.

CHP lideri, Karamollaoğlu’nun davetiyle eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının altıncı yılı için yapılan programa katılmıştı.

‘Referandum süreci olmasaydı Alevi kurumları CHP’nin önündeydi’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre babası Metin Altıok’u Sivas katliamında kaybeden CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın Kılıçdaroğlu’nu programa katılmaması yönünde uyardığını belirten Kaplan, “Türkiye’nin bu referandum sürecinde önünde ciddi bir gündemi olmamış olsaydı, bugün Alevi kurumları CHP’nin önünde olurdu” diye konuştu.

‘Vicdanım rahat’ demişti

‘Madımak katliamı’nda Refah Partisi’nden Sivas’ın belediye başkanlığını yürüten Karamollaoğlu, 2011 yılında katıldığı CNN Türk yayınında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in “35 insanı canlı canlı yaktılar” sözlerine şöyle yanıt vermişti: “Cayır cayır yanarak ölmediler. Dumandan hayatlarını kaybettiler. Buradaki tahriki söylemek istiyorum. Aradaki farkı biz göremezsek, bunu da söylemezsek, oradaki halkta farklı bir izlenim doğar.”

Karamolloğlu “Peki vicdanınız rahat mı?” sorusunu ise “Bu yönüyle vicdanım rahat ama bu tür hadiselerin benim belediye başkanlığımın döneminde olması yüzünden ise elbette üzgünüm. Yani hiçbir belediye başkanı böyle bir olayın kendi belediye başkanlığı döneminde, suçu olsun ya da olmasın, yaşanmasını istemez” sözleriyle yanıtlamıştı.