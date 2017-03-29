Pique’nin ‘hoşuna gitmedi’: Messi ve Neymar’ı sanık yapan biri, şeref tribününde Real Madrid başkanının yanında 

Barcelona’nın Katalan savunma oyuncusu Gerard Pique, ezeli rakipleri Real Madrid’in değerlerinin hoşuna gitmediğini ve asla bu kulüp için oynamayacağını söyledi.

‘Kulübün değerleri hoşuma gitmiyor’

AA’nın haberine göre, Real Madrid’de forma giyen meslektaşlarına saygı duyduğunu dile getiren Pique, “Çoğu arkadaşım, onlarla birlikte kağıt oynuyorum. Bana Madrid’i sorarsanız cevap veririm ve bundan da hiç pişman olmam. Real Madrid için asla oynamam. Kulübün değerleri hoşuma gitmiyor” diye konuştu.

‘Messi ve Neymar’ı sanık yapan biri Real Madrid başkanının yanında oturuyor’

Takım arkadaşları Neymar ve Lionel Messi hakkında vergi kaçırma iddialarıyla ilgili yasal süreci başlatan savcı Marta Silva de Lapuerta’nın, Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’nun şeref tribününde maç izlemesine atıf yapan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: “Real Madrid’de hoşlanmadığım şey, bu ülkenin iplerini elinde tutanların şeref tribününde oturması. Messi ve Neymar’ı sanık yapan ancak tesadüfen Cristiano Ronaldo’ya farklı davranan biri, şeref tribününde Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in yanında oturuyor.”