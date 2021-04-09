Pinterest temsilci atadı

Görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformu Pinterest, Türkiye’de temsilci atadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kararı Twitter hesabından duyurdu.

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Pinterest’in de bugün Türkiye’ye temsilci atayacağını aktaran bakan yardımcısı, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı” dedi.

Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini hatırlattı.

Bakan yardımcısı, bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

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Aşama aşama olacaklar

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasayla, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.