Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pink konserinde doğum yaptı; kızına adını koydu

ABD’li şarkıcı Pink’in ‘Beautiful Trauma’ adlı dünya turnesi kapsamında Britanya’nın Liverpool kentinde verdiği konseri izleyen bir kadın erken doğum yaptı. Konser mekanı olan Anfield Stadyumu’nda dünyaya gelen kız bebeğe ‘Dolly Pink’ adı verildi.

Fotoğraf: BBC

Pink hayranı Denise Jones, ünlü şarkıcının dün akşamki konserine gitti. 36 haftalık hamile olan Jones’un, ABD’li şarkıcı ilk şarkısı ‘Get The Party Started’ı söylerken sancısı tuttu. Bebek, Liverpool futbol takımının ‘evi’ olan stadyumdaki konserde görevli sağlık ekipleri ve Pink hayranları arasındaki bir doktorun yardımıyla dünyaya geldi.

Reklam

Jones’un yeğeni Chloe Dryhurst, annenin de bebeğin de sağlıklı olduğunu, rutin kontrol için hastaneye götürdüklerini söyledi. Dryhurst, “Teyzemin dördüncü çocuğu olan bebeği bu kadar erken beklemiyorduk. Her şey 15 dakikada olup bitti. Bizim için sürpriz oldu” dedi.

Adını ‘Dolly Louise’ koymayı planlarken konserde doğunca Louise’i Pinkle değiştirdiklerini vurgulayan Dryhurst, bütün ailenin Liverpool taraftarı olduğunu bu nedenle bebeğin Anfield’da doğmasından memnuniyet duyduklarının da altını çizdi.

SON HABERLER

İddia: Babacan Erdoğan ile görüştü, 10 gün içinde AKP’den ayrılacak

Eski Anadolu Ajansı genel müdürü ve yazar Kemal Öztürk, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı Ali Babacan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve yedi ila 10 gün içinde AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını öne sürdü. Babacan’ın yeni parti kurması bekleniyor.

NATO ile Rusya arasında ‘yeni nükleer füze’ gerilimi

NATO, Rusya’yı, yeni geliştirdiği ‘nükleer başlıklı’ füzeyi imha etmemesi durumunda, ‘kararlı bir ittifak tepkisi’yle karşılaşacağı konusunda uyardı. Rusya ise ‘yeni nükleer füze geliştirdiği’ iddiasını reddediyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...