Pink konserinde doğum yaptı; kızına adını koydu

ABD’li şarkıcı Pink’in ‘Beautiful Trauma’ adlı dünya turnesi kapsamında Britanya’nın Liverpool kentinde verdiği konseri izleyen bir kadın erken doğum yaptı. Konser mekanı olan Anfield Stadyumu’nda dünyaya gelen kız bebeğe ‘Dolly Pink’ adı verildi.

Fotoğraf: BBC

Pink hayranı Denise Jones, ünlü şarkıcının dün akşamki konserine gitti. 36 haftalık hamile olan Jones’un, ABD’li şarkıcı ilk şarkısı ‘Get The Party Started’ı söylerken sancısı tuttu. Bebek, Liverpool futbol takımının ‘evi’ olan stadyumdaki konserde görevli sağlık ekipleri ve Pink hayranları arasındaki bir doktorun yardımıyla dünyaya geldi.

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Jones’un yeğeni Chloe Dryhurst, annenin de bebeğin de sağlıklı olduğunu, rutin kontrol için hastaneye götürdüklerini söyledi. Dryhurst, “Teyzemin dördüncü çocuğu olan bebeği bu kadar erken beklemiyorduk. Her şey 15 dakikada olup bitti. Bizim için sürpriz oldu” dedi.

Adını ‘Dolly Louise’ koymayı planlarken konserde doğunca Louise’i Pink‘le değiştirdiklerini vurgulayan Dryhurst, bütün ailenin Liverpool taraftarı olduğunu bu nedenle bebeğin Anfield’da doğmasından memnuniyet duyduklarının da altını çizdi.