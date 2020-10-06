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Yaramazlara biraz batar!

Pınar’ın katilinin boşanma davası görüldü: 5 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti

Muğla’nın Ula ilçesinde cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın, eşi tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası görüldü.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Avcı, Muğla Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesini ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

Avcı, eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ve Muğla’daki bir taşınmazın ve iki aracın verilmesini kabul etti.

Avcı’nın eşi E.A. ise duruşmada yazılı beyanda bulundu.

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Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi, 27 yaşındaki Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan 2 Ekim’de tutuklanmıştı.

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