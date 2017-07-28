Pınar Öğünç: Cumhuriyet savunmaları bir araya geldiğinde bugünlerin ‘esasına’ dair hakiki bilgi kalacak geri

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Bugünler geçtiğinde kerteriz niyetine geriye kalacaklardan biri Cumhuriyet savunmaları olacak. Bir araya getirildiğinde gazeteciliğin kaidesi olan ilkeler, hukukun unutturulmak istenen nosyonları, talebi lüks haline getirilen insan hak ve özgürlükleri, politik ahlakın tasviri var bu savunmalarda. Yakın dönemin siyasi tarihini bu iddianame tek başına anlatamaya yetecek.

Mahkeme heyeti, bilhassa Bülent Utku’nun ve Ahmet Şık’ın savunmalarını “esasa ilişkin olmamakla” itham etmişti. Hukuk dilinde “esasın” bir tanımı ve gerekleri var. Sana yönelttiğimiz suçlamalara cevap ver diyorlardı muhtemelen içlerinden, onlarsa “suçun” nasıl imal edildiğini tarif ediyorlardı.

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Cumhuriyet savunmaları bir araya geldiğinde bugünlerin “esasına” dair hakiki bilgi kalacak geri. Bugün verilecek karar, gözaltı gerekçesi dahi olamayacak nedenlerle dokuz aydır süren tutukluluklarını ortadan kaldırmaya yetmeyecek belki, yetmeli oysa, ama bu görkemli gösterinin kaydıyla tarih oluşacak.

Pınar Öğünç’ün yazısı