Pınar Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif: Katilin varili taşıması istendi

Muğla’da, temmuz ayında, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif yapıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mert Can Avcı, öğle saatlerinde, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunduğu keşif için Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden alınarak Menteşe ilçesindeki cinayetin işlendiği bağ evine götürüldü.

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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in talebi doğrultusunda mahkeme tarafından kabul edilen keşfe, mahkeme heyeti ile polis ekipleri, bilirkişiler ve taraf avukatları katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte, olayda kullanılan benzer özellikteki varil kullanıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Avcı’dan içine ağırlık konulan varili tek başına bağ evinden çıkarıp taşımasını ve hafif ticari kamyonete bırakmasını istedi. Avcı’nın varili yerde sürükleyerek taşımaya çalıştığı görüldü.

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Yaklaşık iki saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

Epzödemir, keşifte, Avcı’nın keşifte, varili nasıl doldurduğu, yaktığı ve taşıdığını anlattığını belirterek şunları söyledi:

“Bütün bunlar etraflıca canlandırma şeklinde anlatıldı. Burada tamamen çelişkililerle dolu, kurgulatılmış bir ifadeler yumağı gördük. Böyle canice, hunharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet ve son derece soğukkanlı şekilde keşif mahallinde detaylar anlatıldı. Biz doğrudan çapraz sorgu kapsamında sorularımızı da ilettik. Keşif icrası da yapıldı ama birçok çelişki var. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi ortaya koyacağız.”

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin (27), 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmış, 2 Ekim’de ‘delil karartmak’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’nın ise beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bir sonraki duruşma 4 Ocak’ta

10 saat süren 9 Kasım’daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Gültekin’in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021’e ertelemişti.