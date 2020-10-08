Pınar Gültekin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’e konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayetin planlı, programlı ve ‘canavarsa his’le işlendiğini belirterek cinayete yardım eden başka faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

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Avukat, Avcı’nın tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı’nın suç delillerinin değiştirdiğini savunarak “Bugün iddianame kabul edildi. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli, ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ten dava açıldı. Kardeşi için de beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı” ifadelerini kullandı.

‘Üç şüpheliye daha dava açılmalı’

Epözdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz başka yardım edenler olduğunu düşünüyorduk. Bu reddedildi, biz de itiraz ettik. Diğer şüphelilerin de yardım ettiğini düşünüyoruz. Araçların MOBESE kayıtları, telefon trafiği var. Olay yerinde DNA örnekleri çıkmış durumda. Üç şüpheli hakkında; anne, baba ve ortak bakımından da dava açılmasını istiyoruz. Tek faile odaklanmışken, iki sanık hakkında dava açılması yeterli değil. 1.83 boyundaki maktülenin 1.70 boyundaki birisi tarafından varile konuşması akla mantığa aykırı.”

Üç kişiye takipsizlik

İHA’da yer alan habere göre, Cemal Metin Avcı ve kardeşine dava açılırken, anne A., baba S. ve akraba Ş.G.O. hakkında takipsizlik kararı verilerek dava açılmadı.

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Epözdemir ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine, ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.