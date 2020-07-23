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Yaramazlara biraz batar!

Pınar Gültekin’in katili tek kişilik hücreye konuldu

Muğla’da, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Avcı’nın ailesinin işlenen cinayete ilişkin haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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Ailesinin ihbarı üzerine beş gün aranan Gültekin’in cansız bedeni dün bulunmuştu. Dün memleketi Bitlis’te toprağa verilen Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı (32) tutuklanmıştı.

‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanan Avcı, tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konuldu.

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