Pınar Gültekin’in katili etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş

Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı’nın etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ula ilçesinde yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kaybolmuştu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan Cemal Metin Avcı Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Reklam

Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

Avcı’nın, jandarmadaki ifadesinde, “Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt ve tatbikat raporu talebi reddedildi