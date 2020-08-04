Pınar Gültekin’in katili, aldığını iddia ettiği şantaj ve tehdit mesajlarını gösteremedi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı, ifadesinde daha önce iddia ettiği ‘Gültekin’in kendisine gönderdiği şantaj ve tehdit mesajlarını’ savcıya gösteremedi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’in haberine göre Avcı ifadesinde Pınar Gültekin’in kendisine mesaj göndererek tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını iddia etti.

Reklam

Bunun üzerine savcı kendisine “Bu mesajlar nerede” diye sordu. Mesajları gösteremeyen Avcı, “Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım. Evli olduğum için kaydetmedim” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

Soruşturma devam ediyor.