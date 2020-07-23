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Yaramazlara biraz batar!

Pınar Gültekin’in ismi Adana’da bir parka verilecek

Adana Yüreğir Belediyesi, Muğla’da vahşice öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ismini bir parka verecek.

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine beş gün aranan Gültekin’in cansız bedeni dün bulunmuştu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından korkunç bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in isminin, yapımı devam eden bir parka verileceğini açıkladı. Toplum olarak gelenek ve görenekler çerçevesinde kadınlara karşı saygı duyduklarını belirten Kocaispir, “Bir parkımızı ‘kadına şiddeti hatırlatan ve lanetleyen objelerle’ donatıp hizmete açacağız. Bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.

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