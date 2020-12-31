Pınar Gültekin’in babası: CHP’li Süleyman Girgin ‘davadan vazgeç’ dedi

Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendini arayan CHP’li milletvekilin Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Gültekin, şunları aktardı: “Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, ‘Vazgeç, kamu davası devam ediyor’ dedi.”

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Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

Ne olmuştu?

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 27 Aralık’taki yazısında, isim vermeden CHP’nin bir Muğla milletvekilinin Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i arayarak davayı geri çekmesini istediğini öne sürmüştü.

Çekirge, Cemal Metin Avcı’nın annesinin Muğla’da partinin ilçe yönetiminde bulunduğunu, olaydan sonra istifa ettiğini de yazmıştı.

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Bir gün sonra ise ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Sıddık Gültekin’in kendisine böyle bir telefon geldiğini söylediğini, WhatsApp profiline baktıklarında milletvekili olduğunu teyit ettiklerini dile getirmişti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, dört Muğla milletvekiliyle görüştüklerini, üçünün aileyi tanımadığını söylediğini, birinin de taziye amacıyla telefon ettiğini söylediğini aktarmıştı.

AA’ya konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i cenazenin ertesi günü aradığını ve sadece baş sağlığı dilediğini söylemişti.