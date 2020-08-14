Pınar Gültekin’in babası: Bu iş planlı yapılmış, bir kişi değil

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, cinayetin planlı olduğunu, ‘arkasında bir kişinin daha bulunduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

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‘Tehditkar dille konuşuyor’

DHA’ya konuşan babanın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Son kamera kayıtlarında görünen bir bayan vardı. Ben Ceren’den özür diliyorum buradan. Ben tanımadığım için bana Ceren olduğunu söylediler. Ceren değilmiş. O kişi Nazlı B. diye biriymiş. Nazlı B.’nin ifadesini almışlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için ne ifade verdi bilmiyorum ama Pınar’ı en son gören Nazlı hanımmış. Baştan sona kadar şüphelerimiz çok. Bu iş planlı yapılmış ve bir kişi değil. Mutlaka bu işin arkasında birileri vardır. Bütün şüpheler Nazlı B.’nin üzerinde. Baştan da söyledik. Çünkü Pınar’ı en son gören o. Tehditkar şekilde konuşuyor. Kamera kayıtları mevcut. Ondan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Soruşturma devam ediyor.

‘Arabaya gidene kadar yardım etmişler’

*Alışveriş merkezindeki son kamera kayıtlarında benim kızım yemek yerken Nazlı B. geliyor, elini omzuna vuruyor. Oturmadan tehditkar konuşuyor. Ondan sonra Pınar’dan bir daha haber alamadık. Kamera kayıtları ondan sonra bize izletilmedi. Bizim şüphemiz, bu caninin arabasına kadar birileri buna yardım etmiş. Cinayette yardım etmese dahi birileri buna arabaya kadar yardım etmiş. Zaten Ceren’in ifadesinde bellidir. 15 gün önce benim kızım bunun evli olduğunu anlayınca bütün telefonlarını engellemiş.

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‘İfadeleri çelişkili’

*Cemal Metin Avcı’nın ifadeleri çelişkili. Zaten caninin ifadeleri çelişkili. Karakolda başka ifade veriyor. Birileri buna akıl veriyor en az cezayla kurtulmak için. Avukatı da akrabasıymış galiba. Aynı soyadı taşıyorlar. Bu caninin en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki, hiç olmazsa kamu vicdanı rahat olsun. Bundan önce birkaç kızımız aynı şekilde katledildi. Benim düşündüklerimi ancak anlar. Başkası anlayamaz. Başka Pınar’lar ölmesin. Hiçbir kız çocuğu ölmesin. Kız çocukları dilediği okulda, dilediği şehirde okulunu okusun.