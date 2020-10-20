Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, katilin duruşmaya gelmesini istiyor

Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı’nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Epözdemir, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na verdiği dilekçede, sanık avukatlarının 15 Ekim’de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini hatırlattı.

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‘Özel uygulama intiba uyandırıyor’

Sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, şunları kaydetti:

“Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Müdafilerin söz konusu talebi sanık Cemal Metin Avcı için özel bir uygulama intiba uyandırmaktadır. Adeta ona bir ayrıcalık tanınması talep edilmektedir. Böyle bir uygulama yapılması hukuka ve hakkaniyete aykırı olacaktır.”

Sanığın Afyonkarahisar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda tutuklu olduğuna değinen Epözdemir, sorgusunun SEGBİS aracılığıyla yapılmasının, mahkeme heyetini Avcı’nın jest ve mimiklerini gözlemleme, çapraz sorgu sırasında meydana gelen psikolojik değişimleri görebilme ve bunları değerlendirebilme imkanından yoksun bırakacağını savundu.

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Epözdemir, bunun ceza muhakemesinin temel ilke ve amaçlarıyla bağdaşmayacağını, sanığın duruşmada hazır edilmesi gerektiğini vurguladı.

Benzer davalarda hiçbir sanığa böyle bir ayrıcalığın tanınmadığına işaret eden Epözdemir şöyle devam etti: “Hiçbir sanığa tanınmayan ve tanınması da gerekmeyen böyle bir ayrıcalığın sanık Cemal Metin Avcı’ya tanınması için de hiçbir hukuki gerekçe yoktur. Sanık Cemal Metin Avcı’nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini vekaleten talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi, 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.