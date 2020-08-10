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Pınar Gültekin’in ailesinden ‘yeniden ifade’ talebi

Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesi, kadının arkadaşının ifadesinin yeniden alınmasını talep etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

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AA’ya konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gültekin’in arkadaşıyla bağ evine gitmeden önce ne konuştuğunu herkesin merak ettiğini belirten Epözdemir, şöyle devam etti: “Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde arkadaşı ile Pınar birlikte görülüyor. Arkadaşının yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu cinayetin her yönüyle aydınlatılması için mücadele veriyoruz.”

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