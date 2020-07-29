Pınar Gültekin’i öldüren Avcı’nın eşi boşanma davası açtı

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın eşi, boşanma davası açtı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.
Avcı’nın 28 yaşındaki eşi E. Avcı, boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden’e vekalet verdi. Uzakgiden, bugün aile mahkemesine boşanma dilekçesini vererek dava açtı.