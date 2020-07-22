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Yaramazlara biraz batar!

Pınar Gültekin, Bitlis’te son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar taşıdı

Muğla’da beş gün arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı. Tabutunu kadınlar taşıdı.

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine beş gün aranan Gültekin’in cansız bedeni dün bulunmuştu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.

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Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine tesilm edildi ve cenaze aracıyla Bitlis’e götürüldü.

Gültekin için Hizan Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

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