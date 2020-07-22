Pınar Gültekin için hakaret içerikli paylaşım yapan şoförün sertifikası iptal edildi

Muğla’daki kadın cinayeti sonrası hakaret içerikli paylaşımda bulunan özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı daha sonra tutuklanmıştı. Özel halk otobüsü şoförü Emrah Koçyiğit, cinayet hakkında Twitter hesabından “Su testisi su yolunda kırılır” yazmıştı.
Bunun üzerine İETT, bir duyuru yayınlayarak, adını vermeden şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.