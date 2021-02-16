Pınar Gültekin davasında tutuklu sanıklardan Mertcan Avcı’nın tahliyesine itiraz edildi

Muğla başsavcılığı ve aile avukatı Rezan Epözdemir, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada ‘yardım ve yataklık’ suçundan tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tahliye kararına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, sanık Avcı’nın yurt dışı yasağı konularak tahliye kararı verilmesinin ardından başsavcılık, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi gönderdi.

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Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi: “Sanık Mertcan Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine Mertcan Avcı’nın ağabeyiyle bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması da dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı’nın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle verilen tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı sağlamayacağı, bu nedenle usul ve yasalara aykırı olduğu, verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, itirazın yerinde görülmediği takdirde itirazımızın itirazı incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Mahkemesine gönderilmesi kamu adına talep olunur.”

Aile adına tahliye kararına itirazda bulunan avukat Rezan Epözdemir ise dilekçesinde HTS kayıtları, tanık beyanları, sanığın çelişkili ifadeleri dikkate alındığında sanığın olay gün ve saatinde cinayet mahallinde bulunduğunun dosya kapsamında sabit olduğunu bildirdi.

Gültekin’i ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet suçuyla yargılanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında tutuklama nedenlerinin mevcut olduğunu belirten Epözdemir, sanığın tahliye kararının ‘toplum vicdanını derinden yaraladığını’ aktardı.

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Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi, 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan 2 Ekim 2020’de tutuklanmıştı.