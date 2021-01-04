Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı mahkeme heyetinin reddini talep etti

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davada, Gültekin ailesinin avukatı mahkeme heyetinin reddini talep etti.

Fotoğraf: DHA

Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) kaybolduktan beş gün sonra, 21 Temmuz 2020’de ölü bulunmasının ardından genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

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Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada DHA’nın aktarımına göre mahkeme başkanı, ailenin avukatına konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin’in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek salonu terk etti.

Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

AA’nın aktardığına göre, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını belirterek mahkeme heyetinin reddini talep etti.

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Duruşma 15 Şubat’a ertelendi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Sanıklardan Cemal Metin Avcı’nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’nın da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.