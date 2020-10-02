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Yaramazlara biraz batar!

Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin’i öldüren 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre 26 yaşındaki Mertan Avcı’nın telefon sinyalleri cinayeti işleyen abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri yakınlarında tespit edildi.

Gözaltına alınan Mertcan Avcı’nın cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine dair delil bulunmazken, kendisi abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlandı.

Mertcan Avcı ise ifadesinde, cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul ederken, suçlamayı reddederek “Bira almaya gidiyordum, bir şey görmedim” dedi.

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Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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