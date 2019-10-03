Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserine valilik yasağı

Adana valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserini yasakladı.

Aydınlar ve Özer

Adana Dersimliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 5 Ekim’de Seyhan Belediyesi’ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Aydınlar ve Özer’in sahneye çıkacağı ‘eğitime katkı’ konseri düzenlemek istedi.

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Ancak valilik İl İdaresi Kanunu’na dayanarak konsere izin vermedi. Söz konusu 30 Eylül tarihli karar, derneğe iletildi. Sanatçı Aydınlar da belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

Aydınlar, belgenin de yer aldığı mesajında şu ifadeler yer verdi: “Yarın Adana’da gerçekleştireceğimiz konserimiz Adana Valiliği tarafından yasaklanmıştır. Bir kez daha yasaklarla karşı karşıyayız. Kimi etkinlikte sanatı uygun değil gerekçesi ile kiminde de böyle keyfi uygulamalarla karşı karşıyayız. Saray soytarısı olmaktansa, onurum için ölürüm.”