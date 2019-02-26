Pilot: Yeni havalimanında uçağın kayması çok önemli bir uyarı

İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu günlerde yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda bir THY uçağı kalkışta yana kaydı. Bir kaptan pilot havalimanının hazır olmadığını savundu: “Uçağın kayması çok önemli bir uyarı.”

Arşiv Fotoğraf: Reuters

İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi dün üçüncü kez ertelenmişti. Taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03.00’da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00.00’da bitecek.

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Cumhuriyet’in haberine göre, son iki günde altı seferden beşinin iptal edilmesi yeni havalimanını yeniden gündeme getirdi.

Kaptan pilot Bahadır Altan şu sözlerle yetkilileri uyardı: “Bir sürü eksikle açılan meydanda uçuş emniyeti de güme gidebilir. Uçağın kayması bile çok önemli bir uyarı.”

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‘Daha çok ertelenecek’

Kaptan pilot, uçağın pistten kaymasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Yeni pistlerde, yeni taksi yollarında kullanılan kimyasal maddeler, pistin yüzeyine çok ince kaygan bir tabaka oluşturabilir. Bu tabaka zamanla ortadan kalkar. Bu tür şeyler gözetilmiyor bile. THY ekim ayında taşınacaktı ama hep erteleniyor. Daha çok ertelenecek. Çünkü ortada aktif çalışabilecek bir havalimanı yok. Bu havalimanı birçok tehlikeye gebe. Kamuoyu uyanacak ama geç olacak. Denetim yok. Kamunun denetimine açık olmalı.”

‘Atatürk Havalimanı kapatılırsa daha birçok şey yaşanacak’

Altan, inşa süresince yaşananlara ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Sırf 29 Ekim’e yetiştirmek için 52 işçinin öldürülmesine hükümet tarafından izin verildi. Bu izin direkt cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. Açılışta kendisi söyledi. Böyle bir yerden her şey beklenebilir. Amaç burada uçuş emniyeti, yolcu güvenliği gibi şeyler değil. Amaç bu ‘yatırım’ı seçimlerde kullanmak. Ta baştan itibaren çevreye çok büyük zararlar verildi. Atatürk Havalimanı kapatılırsa eğer daha birçok şey yaşanacak.”

Zemin uygun değil demiştim

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı: “‘Burada havalimanı yapılamaz’ dedim. ‘Ne zemini ne iklim koşulları havalimanı yapılmasına uygun’ dedim. Milyarlarca avroluk yetim hakkı gözümüzün önünde yandaşlara aktarıldı. Bu açıklamalarım yüzünden hapis cezası aldım. Haklı çıkmanın hüznünü yaşıyorum. Yazık oldu.”