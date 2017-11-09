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Pilot uygulama ‘yetmedi’: ‘Video hakem’ önümüzdeki sezona kaldı

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Süper Lig’de deneme aşamasına geçilen video hakem sistemi VAR önümüzdeki sezona kaldı.

Fotoğraf: fifa.com

DHA’ya bilgi veren kaynaklar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla yaklaşık üç haftadır bazı pilot maçlarda kullanılan VAR’ın, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanması için uzun bir sürecin bulunduğunu söyledi.

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VAR’da görev yapacak hakemlerin 95 saat eğitimden geçmesi gerektiği hatırlatılırken, Türkiye’de henüz bu sürenin 20 ile 25 saat arasına ulaştığı vurgulandı.

Ayrıca başlayan sezonda kural değişikliğine gidilmemesi konusunda UEFA’nın tüm federasyonlara uyarı yolladığı belirtildi. Bu nedenle VAR’ın ligin ikinci devresinde hayata geçirilmesi de mümkün değil.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in geçtiğimiz haziran ayında “Ocak 2018’e yetiştirmeye çalışıyoruz” demesine rağmen, bu sezon bir ihtimal Türkiye Kupası yarı finallerinde VAR sisteminin uygulanabileceği vurgulandı.

Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu’nun bu hedef doğrultusunda çalıştığı da ifade edildi.

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