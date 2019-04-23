Pilot bölge seçilen üç Afrika ülkesindeki çocuklara deneme aşamasındaki sıtma aşısı yapılacak

Afrika ülkeleri Malavi, Gana ve Kenya’da, çocukları sıtmaya karşı ‘kısmen’ korumaya yönelik aşının geniş kapsamlı denenmesine önümüzdeki birkaç hafta içinde başlanacak.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre dünyada ilk olduğu açıklanan ‘RTS,S’ aşısı, bağışıklık sisteminin sivrisineklerden bulaşan hastalığın parazitine karşı mücadele etmesini sağlıyor. Dört kez uygulanması gereken aşının ilk üçü dört ayda bir, sonuncusu ise 18 ay sonra yapılıyor.

Reklam

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2017 yılında hastalıktan 435 bin kişinin öldüğünü, bunların yüzde 90’ın Afrika’da yaşadığını ve çocukların en korumasız grup olduğunu belirten yetkililer bu üç ülkenin pilot bölge seçildiğini söyledi. DSÖ yetkilileri, “Küçük ölçütteki denemelerimizde aşıladığımız 5-17 aylık bebeklerin yüzde 40’ının hastalığa karşı korunduğunu gözlemledik” dedi.

2017’de beş milyon sıtma vakasının kayda geçtiği Malavi ile Kenya ve Gana’nın pilot bölge seçilmesinin nedeninin sadece vaka sayısının yüksek olması değil, yataklara sinek ağı germek gibi sıtmayla mücadele programları uygulamaları olduğu vurgulandı.

30 yılı aşkın süredir üzerine çalışılan aşının yüzde 40’lık koruma sağlaması koruma oranı yüksek olan diğer aşılara kıyasla düşük olduğuna değinen DSÖ yetkilileri şöyle konuştu: “Afrika ülkelerindeki korunma programlarıyla bütünleştiğinde mutlaka yararı olacak. Elbette yüzde 90 koruma sağlayan bir aşı mükemmel olurdu. Bu aşı onun yolunu açacak.”

Reklam

Geniş kapsamlı deneme süreci 2023’te tamamlancak.