Pilavcıda yemek yerken karşıdaki büfenin önünde kavga çıktı; başından vuruldu

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, bir büfe önünde silahlı kavga yaşandı. Kavga eden iki kişiden biri de bacağından vuruldu. Karşıdaki pilavcıda yemek yiyen bir kişi başından vuruldu.

Fotoğraf: DHA

Saat 24:00 sıralarında Şirinevler Meydan’daki büfe önünde, iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Taraflardan biri tartışmanın büyümesiyle silahını çekti ve tartıştığı kişiyi vurdu. Kurşunlardan biri büfenin karşısındaki pilavcıda yemek yiyen bir kişinin başına isabet etti.

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İki kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahidi Aslan Katipoğlu yaşananları şöyle anlattı: “Biz pilav yiyorduk. Bir tane Arap müşteri de geldi. Pilavını yiyecekti. Burada bir atışma oldu. Sonra bir silah patladı. Adam yanımızda başından vuruldu. Ambulansla gitti. bir kişi daha vuruldu ama onları göremedik.”



