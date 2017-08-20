Piknikçi ateşi Amanos’u yaktı: Dört futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Hatay’daki orman yangınında yaklaşık 5 hektar (dört futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü.

Merkeze bağlı Ballıöz mahallesi kırasındaki Amanos Dağı eteklerinde bu akşam saatlerinde yangın çıktı.

Reklam

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, alevlere bir uçak, iki helikopter ve 75 söndürme personeliyle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.

Baş şüpheli piknikçiler

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek çalışmaların sürdüğünü aktaran Ketmen, vatandaşların ormanlık alanda piknik yapmamalarını, yapıyorlarsa da mutlaka ateşi söndürdükten sonra bölgeden ayrılmalarını istedi.