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Yaramazlara biraz batar!

Piknik çadırında kömür sobası faciası: Beş akraba hayatını kaybetti

Adana’nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden beş akraba çadırda yaktığı kömür sobasından zehirlenerek öldü.

Ölenlerden Ali Turan (solda), Murat Topaluğurlu (ortada) ve Zeki Kılınçcı. Fotoğraf: DHA

Aydınlar sahiline 8 Mart günü giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, akrabaları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı çadır kurdu.

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Gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan beş kişiden bir daha haber alınamadı.

Yakınları Karataş’a gidip çadırı açtığında beş kişinin cesediyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde çadır içinde yakılan ve üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu anlaşıldı. Ayrıca çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi.

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