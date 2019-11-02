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Yaramazlara biraz batar!

Picture of Dorian Gray – Ivan Albright

Büyülü gerçekçilik akımı sanatçılarından ABD’li Ivan Albright’ın ‘Picture of Dorian Gray’ (Dorian Gray’in Portresi) adlı 1943 tarihli yağlıboya resmi.

İrlandalı şair ve yazar Oscar Wilde’ın 1891 tarihli, aynı adlı romanı, fiziksel güzelliğini korurken portresi ve ruhu yaşlanan, çirkinleşen Dorian Gray karakterini eksenine alarak ilerliyor. Albright ise resmi, yönetmen Adam Lewin’in aynı adlı uyarladığı film için yapıyor. Resimde portrenin en yaşlı ve çirkin halini görüyoruz.

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Büyülü gerçekçilik, alternatif inanış biçimlerini bir araya getiren bir akım. Bu akımdan etkilenen eserlerde genellikle gerçekçi figürler, mitleri andıran mistik öğelerle beraber resmedilir. Dorian Gray’in eserinde de bu tarz mistik, heykelsi veya doğaüstü figürler, gerçekçi figür-insan- ile iç içe.

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