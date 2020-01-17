Picasso tablosunu yurtdışına kaçırmaya çalışmakla suçlanan koleksiyonere 18 ay hapis, 58 milyon dolar para cezası

İspanyol koleksiyoner Jaime Botín, kendisine ait, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosunu yurtdışına kaçırmaya çalışmakla suçlanarak hüküm giydi. ‘Ulusal kültür mirasına dahil olan tabloyu izinsiz olarak yurtdışına götürmeye çalışmak’tan hüküm giyen koleksiyoner 18 ay hapis ve 58 milyon dolar (340 milyon lira) para cezası aldı.

Fotoğraf: İspanya Polisi

Picasso’nun, ‘Head of a Young Woman’ adlı tablosuna, 2015 yılında, Botín’in, Fransa’nın Korsika Adası açıklarında demirleyen yatında el konuldu.

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Savcılığın hazırladığı iddianamede 100 yıl ve üzerinde geçmişi olan eserlerin ulusal kültür mirasının bir parçası olduğu ve sahiplerinin bu eserleri yurtdışına çıkarırken izin almak zorunda oldukları vurgulandı. İzin isteyen Botín’e izin verilmediğinin altı çizilen iddianamede, İspanyol koleksiyonerin, 1977’de Londra’da satın aldığı tabloyu aynı kentte düzenlenecek bir müzayedede satmayı planladığı belirtildi.

Dava süreci sonuçlandı ve cezalar kesinleşti.

İlk kez hüküm giyenlerin iki yıldan kısa süreli cezalarda hapse girmediği İspanya’da, Botín’in de hapis yatmayacağı düşünülüyor.

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Suçlamaları reddeden İspanyol koleksiyoner, eseri İsviçre’ye güvenli bir yere götürmeyi amaçladığını ve temyize gitmeyi planladığını söyledi

1906 tarihli 26 milyon avro (170 milyon lira) değer biçilen tablo, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Kraliçe Sofia Ulusal Sanat Müzesi’nin envanterine dahil edildi.