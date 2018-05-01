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Yaramazlara biraz batar!

Piar’a göre ikinci turda Erdoğan’a karşı iki isim öne çıkıyor: Şener ve Akşener

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Piar Araştırma’nın son anketine göre, Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener seçimden galip çıkıyor. Erdoğan’ın karşısında ikinci en güçlü adaysa, son günlerde adı CHP ile anılan Abdüllatif Şener.

Piar Araştırma’nın 26 ilde, 2 bin 460 katılımcıyla yüz yüze yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı anketin sonucuna göre, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’na oy vereceklerin oranı yüzde 44,24. Şirketin geçen ayki araştırmasında ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı 47,80 olarak hesaplanmıştı. Buna göre AKP ve MHP’nin oy oranında, bir ay içerisinde yüzde 2,5’lik bir düşüş kaydedildi.

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Ankette katılımcılara ittifaklar da soruldu. İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına “Oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 23,29 çıkarken, olası bir CHP-HDP ittifakını tercih edeceklerini beyan edenlerin oranıysa yüzde 32,20 olarak kayda geçti.

Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kime oy verirsiniz” diye de soruldu. Soruya, “Tayyip Erdoğan” yanıtı verenlerin oranı yüzde 41,1; “CHP adayı” diyenlerinkiyse 20,18.

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Partisinin alacağı oydan daha fazla potansiyeli olduğu görülen Meral Akşener’i tercih edenlerin oranıysa yüzde 24,64 çıktı. HDP’nin adayına oy vereceklerini söyleyenlerin oranı da yüzde 11,38 olarak kayda geçti.

Piar Araştırma, katılımcılara, Erdoğan ile Akşener’in ikinci tura kalması durumunda kime oy vereceklerini sorduğundaysa şu sonuç ortaya çıktı: Akşener yüzde 41,50; Erdoğan yüzde 41,30.

Erdoğan karşısında ikinci tura kalacak diğer isimler ve oy oranlarıysa şöyle:

Tayyip Erdoğan 42,9; Kemal Kılıçdaroğlu 41,2

Tayyip Erdoğan 41,87; Abdüllatif Şener 41,71

Tayyip Erdoğan 43,8; İlhan Kesici 41

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