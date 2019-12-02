Piar: Cumhurbaşkanlığı için İmamoğlu, Erdoğan’ın yüzde 5 önünde

Piar Araştırma’nın anketinde “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.5 ile yüzde 39.7’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde göründü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı ‘Türkiye geneli siyasi gündem’ araştırmasının sonuçları yayımlandı.

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Araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında 26 ilde, ‘kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat’ yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/- yüzde 2.7 olarak hesaplandı.

Babacan yüzde 7.7, Davutoğlu yüzde 3.4

“Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 31.9’u AKP, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi.

Bu ay içinde parti kurması beklenen eski AKP’li siyasetçilerden Ali Babacan’a destek yüzde 7.7 olarak görünürken, Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.

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‘En önemli sorun ekonomi’

Araştırmaya katılanların yüzde 34.2’si “Size göre Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna ‘ekonomi‘ yanıtını verirken, onu yüzde 16 ile ‘işsizlik‘, yüzde 11 ile ‘Suriye politikası’ ve yüzde 10.4 ile ‘eğitim‘ izledi.

Ankette “Türkiye’de ekonominin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz” sorusuna katılanların yüzde 60.4’ü ‘hayır düzelmez’ yanıtı verdi.