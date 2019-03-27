Piar Araştırma: Bursa’da ‘millet ittifakı’ önde

Piar Araştırma, Marmara ve Karadeniz bölgesindeki dokuz ilde yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Buna göre Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir’de ‘millet ittifakı‘; Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Trabzon’da ise ‘cumhur ittifakı‘ önde.

Fotoğraf: Reuters

9 bin 639 kişiyle 14-23 Mart arasında yapılan araştırmada hata payı +/- yüzde 2.6 olarak belirlendi ve yaş cinsiyet kotası uygulandı.

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Balıkesir:

İYİ Parti adayı İsmail Ok yüzde 49.9 ile AKP adayı Yücel Yılmaz’ın 1.2 puan önünde.

Tekirdağ

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CHP adayı Kadir Albayrak’ın oy oranı yüzde 55.6. AKP’li Mestan Özcan’ın oy oranı ise yüzde 42.2.

Kocaeli

Yüzde 53’lük bir kesim AKP’li Tahir Büyükakın derken, İYİ Parti’nin adayı Serdar Kaman’ın oy oranı yüzde 44.3.

Sakarya

20 puanlık fark göze çarpıyor. AKP adayı Ekrem Yüce’nin oy oranı yüzde 58.1 iken İYİ Partili aday Cihan Kolip’in oy oranı yüzde 38.4

Bursa

Nefes nefese bir yarış sürüyor. CHP adayı Mustafa Bozbey’in oy oranı yüzde 49.5 iken, onu mevcut AKP’li başkan Alinur Aktaş yüzde 48.7 ile takip ediyor.

Samsun

AKP adayı Mustafa Demir yüzde 45.2’lik oy oranı ile favori durumda. İYİ Parti adayı Hayati Tekin 33.7, bağımsız aday Erhan Usta ise yüzde 19.1 oy alıyor.

Ordu



Eski AKP’li İdris Naim Şahin’in Saadet Partisi’nden aday gösterildiği Ordu’da ise ‘cumhur ittifakı‘ adayı Hilmi Güler, oyların yüzde 40.5’ini alıyor. Şahin’in oy oranı yüzde 29.5. ‘Millet ittifakı‘nın CHP’li adayı Mustafa Adıgüzel ise rakiplerini yüzde 28.6 ile takip ediyor.

Trabzon

AKP adayı Murat Zorluoğlu yüzde 52.8 ile önde. İYİ Parti adayı Atakan Aksoy’un oy oranı ise yüzde 44.5.

Zonguldak

​CHP’nin elinde bulunan Zonguldak’ta ise MHP adayı Hamdi Ayan yüzde 34.9’luk oy oranı ile önde. ‘Millet ittifakı‘ adayı Şenol Şanal’ın oy oranı yüzde 34.1, AKP’nin adayı Ömer Selim Alan’ın oy oranı ise yüzde 27.9.













