Piar Araştırma: AKP ile MHP, Meclis’te çoğunluğunu alamıyor

Piar Araştırma şirketinin anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ndan 1 puan önde.

Cumhuriyet’in haberine göre Piar, yaptığı son anketini açıkladı.

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Ankette AKP’nin oyu yüzde 34,8 çıkarken, CHP yüzde 23,4, İYİ Parti yüzde 17,2, HDP yüzde 14,1, Saadet Partisi ise yüzde 2,5 olarak kayda geçti.

Ankete göre CHP-İYİ Parti-Saadet ve Demokrat Parti’nin bir araya geldiği ‘millet ittifakı’ yüzde 43,1. AKP ile MHP’nin ittifakı ise yüzde 42,1.

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Ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 39,7 olarak verilirken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyunun yüzde 26 olduğu belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 21,2, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 11,1, Saadet’in adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1,8 oy alıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oyu ise yüzde 0,5.