PİAR Araştırma: Adana ve Antalya’da ‘millet ittifakı’ avantajlı konumda

PİAR Araştırma’nın Akdeniz bölgesinde yürüttüğü ankete göre Kahramanmaraş’ta ‘cumhur ittifakı‘ ve Isparta’da MHP önde görünürken, Hatay, Adana ve Antalya’da ise ‘millet ittifakı’ önde görünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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Hata payı +/- yüzde 2 olarak hesaplanan araştırmaya göre iller ve oy oranları şöyle:

Kahramanmaraş:

AKP’li aday Hayrettin Güngör: Yüzde 68.9

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CHP’li aday Ali Öztunç: Yüzde 30.1

Antalya:

AKP’li aday Menderes Türel: Yüzde 44.5

CHP’li aday Muhittin Böcek: Yüzde 53.1

Isparta:

MHP’li aday Yusuf Ziya Günaydın: Yüzde 38.9

AKP’li aday Şükrü Başdeğirmen: Yüzde 35.1

İYİ Parti’li aday Gökmen Hakkı Gökmenoğlu: Yüzde 24.5

Hatay:

AKP’li aday İbrahim Güler: Yüzde 42.1

CHP’li aday Lütfü Savaş: Yüzde 56

Adana:

AKP’li aday Hüseyin Sözlü: Yüzde 46.1

CHP’li aday Zeydan Karalar: Yüzde 51.9