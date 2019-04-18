Phuket açıklarındaki platforma ev inşa ettiler, başları derde girdi

ABD’li Chad Elwartowski ve kız arkadaşı Supranee Thepdet, Tayland karasularına izin almadan ev inşa ederek ülkenin bağımsızlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle idamla yargılanabilir.

Fotoğraf: Tayland Donanması

BBC’deki habere göre şubat ayında ülkeye bağlı Phuket Adası’nın 12 mil açıklarındaki 20 metrelik bir platforma inşa edilen evi geçen hafta bulan Tayland Donanması durumu yerel yönetime bildirdi. Haberi alınca gizlenen Elwartowski ve Thepdet’in yargılanacağı, ülkenin bağımsızlığını tehdit etmekten suçlu bulunurlarsa müebbet hapis veya idam cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Reklam

Elwartowski, evin sahile 13 mil mesafede olduğunu, bunun sınırı 12 mille belirlenen Tayland’ın kara sularının dışında olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Yıllarca ABD Ordusu’nda yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra Bitcoin yatırımcısı olan Elwartowski ve kız arkadaşı, uluslararası sularda, hiçbir ülkenin kanuna bağlı olmayan sularda ev inşa eden bir harekete katıldı.