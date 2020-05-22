Philips’in küçük ev aletlerini satın almak için TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları güç birliğine gidiyor

Philips’in küçük ev aletleri bölümünü satın almak için Türkiye’deki beş büyük sivil toplum kuruluşunun (STK) güçbirliğine gittiği, projenin devlet tarafından da desteklendiği belirtildi.

Fotoğraf: Philips

Sabah’ta yer alan habere göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanları Philips’in ev aletleri markasını almak için güç birliği yaptı.

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Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, konunun hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem de Ticaret Bakanlığı tarafından da destek gördüğünü söyledi.

Arzum Yönetim Kurulu başkanı da olan Kolbaşı’nın önerisinin ilk defa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığındaki bir toplantıda dile getirildiği belirtildi.

Kolbaşı, bu öneriden sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin de bizzat arayarak her türlü işbirliği konusunda hazır olduklarını açıkladıklarını belirtti.

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Türkiye’nin küçük ev aletleri pazarının 1 milyar dolar olduğunu, dünyada ise 100 milyar dolarlık bir pazarın olduğunu söyleyen Kolbaşı, “Dünyada 10 bin 300 küçük ev aletleri markası var. Bunların arasında en büyüğü 2.3 milyar Euro’luk cirosuyla Philips’in küçük ev aletleri bölümü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan destek istedik” diye konuştu. Habere göre, Pekcan da süper kredi çalışmasını bunun için yaptıklarını belirterek ‘yurt dışında şirket ve marka satın alma destekleri’ni hatırlatıp “Siz konsorsiyumu kurun, bize başvurun. Marka desteği kapsamında elimizden geleni yaparız” dedi.