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Yaramazlara biraz batar!

Philadelphia’da 1 milyar dolar değerinde kokaine el konuldu

ABD’li yetkililer, Philadelphia kentinin limanında ‘piyasa değeri’ 1 milyar dolar (5.86 milyar lira) olarak tahmin edilen 16.5 ton kokain buldu. Bu ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri.

Fotoğraf: usaonlinejournal.com

Emniyet teşkilatından yapılan açıklamada geminin mürettebatının tutuklandığını açıkladı.

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‘MSC Gayane’ adlı gemiye dün sabah erken saatlerde baskın yapıldığı, geminin Liberya bandıralı olduğu belirtildi.

Federal savcının açıklamasında ise “Bu miktar milyonlarca insanın ölümüne neden olabilirdi” dendi.

Philadelphia’da, mart ayında ise 538 kilogram ağırlığında kokaine el konulmuştu.

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